FMI melhora previsões de crescimento do Brasil para 2017 e 2018

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou nesta terça-feira seus prognósticos de crescimento do PIB do Brasil para 0,7% este ano e 1,5% para 2018. As novas previsões representam, respectivamente, alta de 0,4 ponto porcentual e 0,2 ponto porcentual acima do estimado em julho, graças ao impulso da despesa dos consumidores e à safra agrícola recorde.

“No Brasil, um potente comportamento das exportações e um menor ritmo de contração na demanda interna permitiu à economia voltar ao crescimento positivo no primeiro trimestre de 2017, após oito trimestres consecutivos de queda”, indicou a instituição em seu relatório de Perspectivas Econômicas Globais apresentado nesta terça-feira. A instituição também mencionou o saque das contas inativas como fator para a revisão da expectativa para este ano.

O FMI adverte, no entanto, a que a “debilidade no investimento fruto da incerteza política” no país contribuiu para que a perspectiva para 2018 fosse revisada em 0,2 ponto porcentual. Caso o Brasil atinja “uma gradual restauração da confiança”, acrescentou o organismo, e “à medida que reformas fundamentais para garantir a sustentabilidade fiscal são aplicadas, está previsto um crescimento a médio prazo de 2%”.

A melhora das perspectivas econômicas do Brasil, junto às da outra grande economia latino-americana, o México, elevam o crescimento estimado para a região em 2017 a 1,2%, diante do 1% previsto há três meses.

As estimativas do governo para o crescimento do PIB em 2017 e 2018 são de 0,5% e 2%. Já o mercado financeiro espera altas de 0,7% neste ano e 2,43% no próximo, segundo dados do último Boletim Focus.

(Com EFE)