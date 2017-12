Fiat anuncia recall no Jeep Renegade por problema na seta

Fiat Chrysler Automóveis (FCA) Brasil, dona da marca Jeep, anunciou nesta sexta-feira o recall do Renegade. A empresa detectou um problema nas setas dos veículos nas unidades fabricadas entre os anos de 2016 e 2018, que tenham chassis entre 988611101GK101234 e 98861115YJK140582. A estimativa é de que 6.537 veículos sejam afetados.

Segundo a FCA, o defeito pode fazer com que os sinalizadores não funcionem, aumentando o risco de acidentes. O problema é corrigido com uma atualização no software de controle, que estará disponível nas concessionárias gratuitamente a partir da próxima segunda-feira (4).

O agendamento, bem como pedido de mais informações, pode ser feito por meio do telefone 0800 703 7150 e o no site da Jeep (www.jeep.com.br).

O Renegade é o segundo modelo mais importante para a Jeep dentre os disponíveis no Brasil. Desde 2015, foram vendidas cerca de 120.000 unidades do veículo, segundo informações da companhia.