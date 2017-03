FGTS: Transferência acima de R$ 5.000 não será feita aos sábados

Trabalhadores com direito a sacar mais de 5.000 reais da conta inativa do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) não devem pedir a transferência para outro banco no sábado. Para atender os trabalhadores com direito ao saque, 1.841 agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado, das 9h às 15h.

Acima de 4.999 reais, as transferências devem ser realizadas por TED. (transferência eletrônica disponível) Até este valor, a transferência pode ser realizada por DOC. O problema que é o banco não consegue fazer a TED no sábado.

“Não será possível realizar a operação com TED no sábado”, disse o diretor-executivo de FGTS da Caixa, Valter Nunes, durante transmissão ao vivo pelo Facebook.

Segundo ele, para que a operação de TED seja realizada no mesmo dia é necessário que o outro banco esteja funcionando, o que não ocorrerá no sábado.

Já o DOC pode ser pedido no sábado, mas a operação só será concretizada na segunda-feira à noite, próximo dia útil.

Quem tem conta poupança individual na Caixa não precisa fazer nada. O dinheiro cairá automaticamente na conta. Quem tem conta corrente, deve solicitar a transferência.

Calendário