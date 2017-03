FGTS: Conta inativa injeta R$ 6,9 bi na economia nesta 1ª etapa

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta sexta-feira (10) o saldo das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os nascidos em janeiro e fevereiro. Mais de 4,8 milhões de pessoas podem sacar nesta primeira etapa.

Pelos cálculos da Caixa, esse público tem direito a sacar 6,96 bilhões de reais, o equivalente a 16% do total disponível. Ao todo, 30,2 milhões de trabalhadores têm direito ao saque de 43,6 bilhões de reais de 49,6 milhões de contas inativas.

Apesar da quantidade enorme de beneficiários, a Caixa espera que as pessoas não madruguem na fila nem se desesperem para retirar logo o dinheiro. O pagamento pode ser feito até 31 de julho.

Além disso, os beneficiários com caderneta de poupança individual na Caixa receberão o dinheiro automaticamente em suas contas. Nesta primeira leva, 1,65 milhão de pessoas receberão automaticamente o depósito em suas contas da Caixa.

Mais 1,2 milhão de beneficiários poderão sacar com o Cartão do Cidadão no autoatendimento da Caixa, lotéricas e correspondentes –aqueles com direito a receber menos de 3.000 reais. Os demais terão de sacar nas agências da Caixa.