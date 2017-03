FGTS: Caixa faz 700.000 pagamentos de contas inativas em 3 horas

A Caixa começa a pagar nesta sexta-feira o saldo das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os nascidos em janeiro e fevereiro. Até as 11h, o banco já havia liberado 300 milhões de reais, em 700.000 pagamentos. As agências abriram hoje excepcionalmente duas horas mais cedo (às 8h00), para tratar das contas inativas do FGTS.

O total de trabalhadores que sacaram o benefício foi de 300.000. A diferença entre o número de saques e o de beneficiários ocorre porque é possível que cada pessoa tenha mais de uma conta inativa.

Nesta primeira etapa serão liberados o saque para 4,8 milhões de trabalhadores. Ao todo, 30,2 milhões têm direito ao saque, um montante de 43,6 bilhões de reais, que está em 49,6 milhões de contas inativas.

Os beneficiários com caderneta de poupança individual na Caixa receberão o dinheiro automaticamente em suas contas. Nesta primeira leva, o número que receberá recursos do fundo através desta modalidade é de 1,65 milhão de pessoas.

A partir de hoje, serão 1,2 milhão de beneficiários que poderão sacar com o Cartão do Cidadão no autoatendimento da Caixa (caixas eletrônicos), lotéricas e correspondentes –aqueles com direito a receber menos de 3.000 reais. Os demais terão de sacar nas agências da Caixa.