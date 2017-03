FGTS: Internautas relatam falha em pagamento de conta inativa

Vários beneficiários relataram no perfil da Caixa Econômica Federal no Facebook problemas para receber o depósito em poupança da conta inativa do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Trabalho). Esperava-se que o dinheiro caísse automaticamente na conta de quem possui uma caderneta de poupança individual na Caixa.

No Facebook, a Caixa orienta essas pessoas que esperem até segunda-feira pelo depósito do saldo da conta inativa.

“Se o crédito não estiver disponível até segunda-feira ou se você identificou alguma divergência de valor, vá em uma de nossas agências com identidade e Carteira de Trabalho”, responde o banco a um dos internautas.

Questionada pelo problema, a Caixa Econômica Federal ainda não se manifestou.

Um pouco antes, a vice-presidente da Caixa de fundos e programas, Deusdina Pereira, disse que o banco havia identificado poucos problemas, que tinham sido solucionados rapidamente.

Um deles, segundo ela, era a lentidão para identificar o saldo de beneficiários com mais de uma conta. A executiva diz que esse problema foi solucionado em 20 minutos.

Para atender aos trabalhadores com direito ao saque da conta inativa do FGTS, 1.841 agências abrirão neste sábado, das 9h às 15h. Na segunda e terça-feira, todas as agências abrirão duas horas mais cedo.