FGTS: Contas aparecem zeradas para quem pode sacar no dia 10

O pagamento das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) dos nascidos em janeiro e fevereiro começa na sexta-feira (10). As contas de quem tem direito ao saque nesta etapa aparecem zeradas no site da Caixa Econômica Federal ou no aplicativo do FGTS.

O diretor-executivo de FGTS da Caixa, Valter Nunes, disse que os beneficiários não devem se preocupar se isso acontecer. Segundo eles, o dinheiro já saiu da base do FGTS e foi transferido para a Caixa, que efetuará o pagamento a partir de sexta.

“Nas rotinas normais de saque, o débito [da base do FGTS] é realizado alguns dias antes do pagamento para que o cliente tenha condições de sacar quando chegar à agência. Como o volume agora é expressivo, começamos a fazer este procedimento logo após o Carnaval”, disse Nunes durante transmissão ao vivo da Caixa pelo Facebook.

Para atender a demanda, todas as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir duas horas mais cedo na sexta, segunda e terça-feira. Também haverá atendimento no sábado, das 9h às 15h, em 1841 agências.

Pelas estimativas da Caixa, 30,2 milhões de trabalhadores têm direito ao saque de 43,6 bilhões de reais de 49,6 milhões de contas inativas.

A medida provisória 763/2016 prevê a liberação do saque das contas que deixaram de receber depósitos a partir de 31 de dezembro de 2015. Podem sacar o dinheiro quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até esta data. Quem foi mandado embora sem justa causa tem o direito de sacar imediatamente o dinheiro depositado no FGTS.

Carteira de trabalho

Pelas regras de pagamento, somente quem tem mais de 10 mil reais deve levar apresentar a carteira de trabalho na hora de sacar. Mas Nunes orienta que todos os trabalhadores apresentem esse documento quando tiverem de sacar em uma agência da Caixa.

Segundo ele, isso vai facilitar a corrigir eventuais erros que aparecerem no cadastro do trabalhador, como contas inativas que aparecem como ativas por falta de baixa do empregador. “Se surgir alguma dúvida, ele terá condições de resolver na hora.”

Nos casos em que a empresa deixou de informar à Caixa o fim do vínculo empregatício, o trabalhador terá de retornar depois para efetuar o saque da conta inativa. O agendamento será feito por um funcionário da Caixa,