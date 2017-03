FGTS: Com menos dinheiro cedo, lotéricas preferem pagar à tarde

O pagamento de contas inativas de até 3.000 reais do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) pode ser feito nas lotéricas, correspondentes e caixas eletrônicos. O Sincoesp (Sindicado dos Comissários Consignatários Estado de São Paulo) orienta que os beneficiários saquem suas contas a partir da tarde.

Segundo a entidade, as lotéricas costumam iniciar o dia sem muito dinheiro em caixa, o que dificulta o pagamento muito cedo.

O sindicato informou que chegou a faltar dinheiro em algumas lotéricas hoje de manhã, primeiro dia de pagamento das contas inativas –podem sacar os nascidos em janeiro e fevereiro.

Para dar conta do atendimento, as agências da Caixa Econômica Federal tiveram de reforçar o abastecimento das lotéricas.

Em relação à segurança, o sindicato informou que foi solicitado que a Polícia Militar ampliasse o policiamento próximo das lotéricas.

Para saques de até 3.000 reais não é necessário ir até uma agência. O dinheiro pode ser resgatado nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e caixas eletrônicos do banco.

Acima de 3.000 reais é necessário ir até uma agência da Caixa para sacar. O banco aconselha que as pessoas não saiam da agência com grandes quantias em dinheiro. A recomendação é que os recursos sejam transferidos para uma conta bancária. Se o beneficiário não tiver conta na Caixa, a transferência do FGTS pode ser feita por DOC ou TED sem cobrança de tarifa bancária.

Beneficiários com direito a sacar mais de 5.000 reis podem ter de ir à agência mais de uma vez – o banco precisa se preparar para saques mais altos. Na primeira, eles pedirão a reserva do dinheiro e agendarão um dia para o saque.