FGTS: Caixa funcionará em quatro sábados até julho

As agências da Caixa Econômica Federal abrirão uma vez por mês aos sábados, até julho, para atender os trabalhadores com direito ao saque das contas inativas do FGTS. No último sábado, primeiro dia de plantão, as agências atenderam 356.000 pessoas em todo o país.

Os próximos plantões estão marcados para 11/3, 13/5, 17/6 e 15/7, das 9h às 17h. Não haverá expediente atendimento em nenhum sábado de abril devido ao feriado de Páscoa.

A procura por informações sobre os saques das contas inativas do FGTS mais que triplicou o atendimento da Caixa na semana passada. A média de atendimento de quarta a sexta-feira foi de 312.000 pessoas, enquanto nos dias anteriores, o banco estatal recebeu, em média, 86.000. O site criado pelo banco recebeu 60 milhões de acesso até sexta.

Desde a divulgação do calendário de pagamento, mais de 1,4 milhão de trabalhadores interessados em obter informações sobre o FGTS já foram atendidos nas agências.

O pagamento da conta inativa do FGTS começa em 10 de março para nascidos em janeiro e fevereiro. Todos os trabalhadores com direito ao saque devem retirar o dinheiro até 31 de julho. Veja calendário abaixo: