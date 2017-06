FGTS: Caixa antecipa resgate das contas inativas para sábado

A Caixa anunciou que vai antecipar a quarta etapa do resgate das contas inativas do dia 16 de junho para o próximo sábado (10). No dia, o banco também terá 2015 das suas agências abertas entre as 9 horas e as 15 horas para atendimento exclusivo ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As agências da Caixa terão o horário de abertura antecipado em duas horas entre os dias 12 e 14, para tratar das contas inativas.

Segundo o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, a antecipação dos pagamentos para trabalhadores nascidos entre setembro e novembro foi feita em razão do feriado de Corpus Christi, que acontecerá na próxima quinta-feira. O depósito automático para quem tem conta no banco será feito também no sábado.

A instituição calcula que serão liberados cerca de 11 bilhões de reais nesta etapa. Os trabalhadores nascidos em dezembro poderão fazer os saques no mês que vem, e o limite para todos os saques, é de 31 de julho.

Até o momento, cerca de 27,6 bilhões de reais foram sacados de contas inativas, por 16,3 milhões de trabalhadores, segundo balanço divulgado nesta terça. Os números correspondem a 81% das pessoas e 95% dos recursos previstos para o período. Segundo Occhi, o número de trabalhadores que acessaram os recursos está dentro do previsto.

A diferença entre os totais se dá porque houve muitos contas que não foram incluídas no balanço inicial por serem consideradas ativas, mas a informação estava desatualizada e elas foram consideradas como inativas após o trabalhador levar a documentação.

Podem ser sacadas as contas de FGTS que deixaram de receber depósitos a partir de 31 de dezembro de 2015 de trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa (veja como). Fora dessa regra, prevista na MP 763/2016, o saldo das contas inativas só pode ser sacado em ocasiões especiais, como compra da casa própria ou aposentadoria.