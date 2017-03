FGTS: Caixa abre duas horas mais cedo na segunda e terça-feira

As agências da Caixa Econômica Federal abrem duas horas mais cedo nesta segunda e terça-feira. A mudança faz parte da estratégia de pagamento das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), iniciado na sexta-feira.

Também houve atendimento no sábado em 1.841 agências.

Segundo a vice-presidente da Caixa de fundos e programas, Deusdina Pereira, há a possibilidade de o banco estender por mais dias o atendimento ampliado.

“Primeiro vamos fazer uma avaliação. Se precisar, vai [estender o atendimento ampliado]. Temos esse plano de contingenciamento. Vamos esperar a segunda e terça-feira”, disse ela.

O pagamento está liberado em março para os nascidos em janeiro em fevereiro. Nesta primeira etapa, 4,8 milhões de pessoas poderão sacar 6,9 bilhões de reais. O pagamento para os nascidos em outros meses acontece de acordo com calendário definido pela Caixa (veja abaixo).