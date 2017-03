FGTS: Agências abrem neste sábado para pagar contas inativas

O saque das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) começou nesta sexta-feira (10) para nascidos em janeiro e fevereiro. Para pagar quem tem direito ao saque e dar informações, 1.841 agências da Caixa Econômica Federal abrirão neste sábado (11), das 9h às 15h.

Para saber quais agências estarão abertas, consulte o site da Caixa.

Neste sábado, as agências funcionarão apenas para pagar as contas inativas do FGTS e dar informações sobre o assunto. Outros serviços não estarão disponíveis.

Não será possível realizar transferências para outros bancos por TED aos sábados. Os DOCs serão agendados para segunda-feira. Recomenda-se que beneficiários com contas em outros bancos façam a transferência do saldo da conta inativa durante a semana.

Na segunda e terça-feira, todas as agências vão abrir duas horas mais cedo. As agências abrirão ainda em mais três sábados: 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho.

Podem sacar neste mês os nascidos em janeiro e fevereiro. O pagamento das contas inativas prossegue até 31 de julho. Pelas estimativas da Caixa, 30,2 milhões de trabalhadores têm direito ao saque de 43,6 bilhões de reais de 49,6 milhões de contas inativas. Nesta primeira leva serão pagos 6,9 bilhões de reais para 4,8 milhões de beneficiários.