FGTS: Agências abrem duas horas mais cedo hoje e amanhã

As agências da Caixa irão abrir duas horas mais cedo nesta segunda e terça-feira para o saque das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Nesta fase, serão liberados 10,8 bilhões de reais para 7,6 milhões de trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto.

Nos locais em que o horário de funcionamento começa a partir das 9 horas, o banco irá abrir às 8 horas e fechar uma hora mais tarde. Para o superintendente regional da Caixa em São Paulo, Clayton Carneiro, o melhor é procurar as agências na próxima semana, uma vez que o saque acaba sendo mais rápido na segunda e terceira semana do cronograma. “É mais confortável, se ele não estiver precisando do dinheiro de imediato, se não tiver algo urgente para resolver”, afirmou.

Cerca de 35% dos trabalhadores contemplados nesta fase possuem conta-poupança na Caixa. O dinheiro será creditado automaticamente nesses casos. Se o trabalhador não possui conta neste banco, poderá sacar os recursos (veja opções abaixo) ou fazer a transferência por meio de DOC ou TED, sem nenhum custo adicional.

Para os brasileiros que tenham contas inativas, mas que morem no exterior, a Caixa recomenda que procurem os consulados para solicitar o depósito em conta bancária. Caso eles tenham conta-poupança na Caixa, o valor também será depositado automaticamente.

De acordo com balanço da Caixa, 16,8 bilhões de reais, ou seja, 92,6% do total liberado para as duas primeiras etapas já foi sacado. O valor supera a expectativa inicial do banco, que era de 85%.

Como sacar

As opções e documentos necessários para o saque variam de acordo com o valor disponível nas contas inativas. Para todos os casos, a Caixa aconselha que os trabalhadores levem um documento de identificação e a Carteira de Trabalho, para que qualquer pendência cadastral seja regularizada e o beneficiário não tenha que retornar a agência.

Os recursos poderão ser sacados das contas inativas até o dia 31 de julho, independentemente da etapa em que forem liberados.

Valor Canais Documentos necessários Até R$ 1.500 Caixas eletrônicos, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências Senha do Cartão Cidadão De R$ 1.500 a R$ 3.000 Caixas eletrônicos, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências Cartão Cidadão, com senha. Nas lotéricas, é preciso também de documento de identificação Entre R$ 3.000 e R$ 5.000 Agências Documento de identificação e Carteira de Trabalho Acima de R$ 5.000 Agências É preciso avisar o banco com antecedência, além de levar documento de identificação e Carteira de Trabalho