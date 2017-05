Feirão da Caixa começa hoje; são 228 mil imóveis em 14 cidades

O Feirão Caixa da Casa Própria começa na sexta-feira. O evento será dividido em duas etapas. Na primeira, que começa hoje, o evento acontece em 11 cidades brasileiras – São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Belém, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Goiânia e Uberlândia (confira os locais abaixo).

A segunda fase acontece nas cidades de Brasília, Fortaleza e Curitiba, entre os dias 23 e 25 de junho. Ao todo, serão oferecidos 228 mil imóveis, entre novos e usados.

A vantagem do feirão é encontrar em um único lugar várias empresas interessadas no financiamento da compra da casa, como construtoras, imobiliárias e correspondentes bancários. Também é possível simular a compra de imóveis, a aquisição de um consórcio imobiliário ou imóveis na planta.

Durante os dois primeiros dias, sexta-feira e sábado, o evento acontecerá entre 10h e 20h. No domingo, último dia da primeira etapa do feirão, o horário será das 10h às 18h. A entrada é gratuita.

Os interessados devem ir ao evento com documento de identidade, CPF e comprovantes de renda e residência atualizados para solicitar o crédito para aquisição da casa própria. Essa aprovação depende das informações do perfil do cliente, como renda, capacidade de pagamento e ausência de restrições cadastrais.

De acordo com a Caixa, o cenário econômico é favorável para aquisição da casa própria, pois houve a diminuição dos valores de imóveis e melhoria da renda do trabalhador.

O banco aconselha que os interessados realizem a simulação de um financiamento no site da Caixa antes de se dirigir ao feirão.

Expectativa

Na edição passada, foram realizados ou encaminhados 58 mil negócios em todo o país, movimentando 10,3 bilhões de reais. “Queremos, no mínimo, manter essa performance”, diz o vice-presidente de Habitação, Nelson Souza. O orçamento da Caixa para esse ano é de 84 bilhões de crédito imobiliário.

Mais de 251 mil pessoas passaram pelo evento em 2016. Os negócios realizados no Feirão Caixa representam 12% dos financiamentos efetivados pelo banco anualmente.

Segundo a Caixa, a maior procura deve se concentrar nas unidades com valor médio de 300 mil reais. As taxas de juros partem de 4,5% ao ano e o prazo de pagamento pode chegar a 35 anos, dependendo da linha.

Confira abaixo as cidades e locais do evento deste ano: