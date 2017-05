Faltava trabalho a 26,5 milhões de pessoas no 1º tri

A taxa composta de subutilização da força de trabalho ficou em 24,1% no primeiro trimestre de 2017, ou seja, 26,5 milhões de pessoas não tinham oportunidade de voltar ao mercado no Brasil. Resultado superior ao do quarto trimestre do ano passado (22,2%), quando havia 24,3 milhões nessa condição, e à do primeiro trimestre de 2016 (20,9%).

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) trimestral, divulgados nesta quinta-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A subutilização do trabalho é formado por três grupos. Confira na tabela:

Desocupados Aqueles que não estão trabalhando mas procuraram emprego nos últimos 30 dias e estavam aptos a trabalhar Subocupados Os que trabalham menos de 40 horas semanais e gostariam de trabalhar mais Força de trabalho potencial Pessoas que gostariam de trabalhar, mas não procuraram, ou não estavam disponíveis para trabalhar no momento em que foi feito o levantamento

No mês passado, o IBGE divulgou a taxa de desemprego no Brasil, que no primeiro trimestre de 2017 atingiu 14,2 milhões de brasileiros.

Taxa de desocupação

A taxa de desocupação no total do país no primeiro trimestre de 2017 foi de 13,7%, uma elevação de 1,7 ponto porcentual em comparação com o quarto trimestre de 2016 (12,0%) e alta de 2,8 pontos porcentuais frente ao primeiro trimestre de 2016 (10,9%).

Houve crescimento do indicador em todas as grandes regiões em relação ao primeiro trimestre do ano anterior: Norte (de 10,5% para 14,2%), Nordeste (de 12,8% para 16,3%), Sudeste (de 11,4% para 14,2%), Sul (de 7,3% para 9,3%) e Centro-Oeste (de 9,7% para 12,0%). A Região Nordeste permanece registrando a maior taxa de desocupação dentre todas as regiões, seguida pelo Sudeste.

São Paulo

A taxa de desocupação no Estado de São Paulo ficou em 14,2% no primeiro trimestre. Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego em São Paulo estava em 12%. No quarto trimestre de 2016, o resultado foi de 12,4%.

Grupos

A taxa de desocupação dos jovens de 18 a 24 anos de idade, 28,8%, continuou a apresentar patamar superior ao estimado para a taxa média total. Este comportamento foi verificado tanto para o Brasil, quanto para cada uma das cinco Grandes Regiões, onde a taxa oscilou entre 19,1% no Sul e 32,9% no Nordeste.

Já nos grupos de pessoas de 25 a 39 e de 40 a 59 anos de idade, este indicador foi de 12,8% e 7,9%, respectivamente.

(Com Estadão Conteúdo)