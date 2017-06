Faltam 79 dias para o próximo feriado prolongado; confira

Os brasileiros podem anotar no calendário: faltam 79 dias para o próximo feriado prolongado em 7 de setembro, dia em que é celebrado a Independência do Brasil. Na contra-mão, quatro capitais comemoram seus aniversários entre os meses de julho e agosto.

Até o final do ano, os trabalhadores vão poder aproveitar a folga em quatro outras ocasiões, três delas com a possibilidade de emenda com o fim de semana.

Ainda que pareça positivo, os feriados trazem um lado ruim para a economia. Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) quanto maior o número de feriados em dias de semana, maiores são as perdas para a indústria. O número negativo pode atingir 66,8 bilhões de reais neste ano, o equivalente a 4,4% do PIB.

Confira abaixo as datas comemorativas do segundo semestre: