Falha no iPhone permite que câmera seja usada sem usuário saber

Um possível bug no sistema do iPhone e iPad (iOS) permite que a câmera desses dispositivos seja acionada por aplicativos sem que os usuários percebam. A falha foi relatada na quarta-feira pelo desenvolvedor austríaco Felix Krause.

O especialista, que trabalha com softwares da Apple em um projeto do Google, diz que conseguiu criar um app que tira fotos e faz gravações automaticamente, com ambas as câmeras, e envia os arquivos pela internet. O programa também permite que o telefone faça reconhecimento facial e foi feito como forma de provar a existência da falha.

Krause diz que o problema acontece porque quando um aplicativo recebe permissão para usar a câmera (como Instagram ou Snapchat, por exemplo), o acesso é dado indefinidamente, como um “cheque em branco”. Além disso, não há qualquer tipo de aviso no sistema quando algum aplicativo está usando o recurso (como aviso na tela ou led).

Como forma de contornar o problema, o desenvolvedor sugere que os usuários retirem a permissão de usar a câmera dos aplicativos. E, quando desejarem enviar uma foto, que ela seja capturada com o programa de fotos padrão, e depois copiada e colada no programa de mensagens.

Entretanto, a maneira mais eficaz seria cobrir o dispositivo com um adesivo ou um protetor de câmera. “É interessante que muitas pessoas cobrem suas câmeras, incluindo Mark Zuckerberg”, escreveu Krause em seu blog. O especialista afirma que relatou o problema à Apple na última segunda-feira.

Procurada por VEJA, a Apple disse que ainda não tinha um posicionamento sobre o problema de segurança.