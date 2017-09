Falha em estação de transmissão causa “apagão” em São Paulo

Uma falha em uma subestação de transmissão de energia causou interrupção no fornecimento em bairros de São Paulo na manhã desta terça-feira, atingindo 600.000 clientes. O problema aconteceu no bairro do Jaguaré, segundo a ISA Cteep, responsável pela distribuição de eletricidade na capital, e afetou a circulação dos trens do Metrô e da CPTM.

Segundo a CPTM, a circulação de todas as linhas, com exceção da 12-Safira, foram prejudicadas. O serviço está sendo normalizado. O Metrô aumentou o intervalo nos trens da linha 1-Azul em razão do problema. Paulistanos relataram as dificuldades causadas pelo apagão nas redes sociais.

Governo esqueceu de pagar a conta de luz de SP?!? Alguém sabe o que rolou? Av. dos Bandeirantes vários semáforos apagados — Suelen Carvalho (@suelengc) September 26, 2017

Apagou a luz aqui no Morumbi e pelo visto em sp inteira — mirella (@lavemeladenovo) September 26, 2017

A empresa de energia informou que já fez o reparo e que está apurando as causas da falha. “A ISA CTEEP informa que na manhã desta terça-feira (26.09), às 10h33, houve desligamento na subestação Milton Fornasaro, na capital paulista, ocasionando interrupção no fornecimento de energia elétrica à distribuidora local. Equipes de manutenção da empresa atuaram para o restabelecimento da energia, que foi normalizado às 10h46”, informou a empresa por meio de nota.

Segundo a AES Eletropaulo, empresa responsável pela geração de energia, não houve registro de problemas no fornecimento de eletricidade. A empresa diz que houve desligamento de vinte subestações em razão do problema. “A Zona Oeste da capital foi a mais atingida, principalmente nos bairros da Lapa, Pinheiros, Morumbi, Butantã, Vila Madalena, Sumaré e Jaguaré. Trechos de Osasco e Cajamar, próximos à Capital, também tiveram desligamentos”, diz comunicado da companhia publicado em seu site.