Usuários do Facebook e Instagram relatam que as duas redes estão com instabilidade nesta quarta-feira. O Instagram foi adquirido pelo Facebook em 2012.

Procurado, o Facebook informa que está apurando os relatos e se pronunciará mais tarde.

O site Down Detector, que agrega relatos de problemas de conexão, registra um pico de queixas relacionadas ao Instagram e Facebook por volta das 12h.

Há relatos de problemas no Facebook de usuários dos Estados Unidos, México e países da Europa.