Facebook anuncia reforço nas ferramentas de prevenção ao suicídio

Uso de tecnologia, além de mais especialistas e melhorias na equipe de revisores de conteúdo, é a medida que o Facebook anunciou nesta segunda-feira, 27, para reforçar a prevenção de suicídio globalmente. O comunicado vem em um momento que o índice de suicídio entre jovens está em destaque.

Guy Rosen, vice-presidente de Gerenciamento de Produto da rede social, afirma que a inteligência artificial, antes restrita aos usuários dos Estados Unidos, ajudará a reconhecer padrões de comportamento de quem está enfrentando dificuldades emocionais, seja em vídeos ou posts.

Desse modo, a identificação de possíveis sinais de alerta não depende mais apenas de denúncia de usuários. Frases como “Queria desaparecer” ou “Queria acabar com isso” ou comentários como “Você está bem?” “Posso ajudar?” são alguns dos termos que podem ser monitorados, e um aprimoramento na identificação do contexto dessas frases também foi trabalhado. “Usamos a tecnologia também para acelerar o tempo de resposta às denúncias mais sérias que possam envolver risco à vida de pessoas, casos que merecem uma ação prioritária: em situações assim, autoridades locais são notificadas até duas vezes mais rápido do que em outras denúncias”, diz o executivo, que explica que recursos de automação estão sendo usados nesses casos.

Rosen ressalta que o papel dos internautas continua importante na identificação de conteúdos que possam indicar comportamentos suicidas o de automutilação. “Quando alguém publica algo que faz você ficar preocupado com o bem-estar dessa pessoa, você pode entrar em contato com ela diretamente ou denunciar o post para nós. Temos equipes trabalhando em todo o mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que analisam as denúncias”, diz ele.