Facebook acaba com os emojis especiais do Messenger

O Facebook decidiu acabar com os emojis diferenciados que havia no Messenger. As carinhas existentes no aplicativo de mensagens, que tinham design diferente das demais plataformas da rede social, voltarão a ser iguais à versão do desktop ou o padrão do sistema. A mudança vem ocorrendo em etapas, de acordo com cada sistema, e não há uma data específica para o fim desses emojis.

O Facebook havia lançado os emojis diferentes para messenger em junho do ano passado, com objetivo de unificar as diferentes plataformas de celulares – como Android e iOS – e melhorar a representatividade das figurinhas. Foram acrescentados cerca de 1.200 novos emojis. Uma das mudanças era a possibilidade de escolher diferentes tons de pele.

Em nota, o Facebook disse que tomou a decisão de encerrar o suporte aos emojis no seu aplicativo de mensagens “para focar a atenção em outros recursos que podem ajudar as pessoas a se expressar e tornar a experiência no Messenger ainda mais divertida”.