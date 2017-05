Fábrica de JBS de Campo Grande tem novo vazamento de amônia

Um vazamento de amônia atingiu a fábrica da JBS localizada na saída para Sidrolândia, em Campo Grande (MS) nesta quarta-feira. Segundo a empresa, o vazamento aconteceu de madrugada.

Este foi o segundo vazamento de amônia registrado nesta unidade desde abril. No vazamento anterior, a fábrica chegou a ficar interditada por um dia.

A empresa disse que está apurando as causas do vazamento. No vazamento de abril, o Ministério Público do Trabalho instaurou inquérito para apurar as causas do incidente..

As causas do vazamento ainda estão sendo investigadas. A JBS diz que nenhum funcionário foi afetado e que a fábrica funciona normalmente.