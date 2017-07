Exportação ajuda, e produção de veículos sobe 23,3% no semestre

A produção de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil em junho caiu 15,4% sobre maio, para 212,3 mil unidades, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Na comparação com junho do ano passado, a produção teve alta de 15,1%.

Já no acumulado dos seis primeiros meses do ano, o setor registrou crescimento de 23,3% no volume produzido sobre o mesmo período do ano passado, a 1,26 milhão de veículos.

O aumento da produção na comparação com 2016 foi apoiado pelas exportações. As vendas externas do Brasil em junho de veículos subiram 40,9% sobre um ano antes, para 66.059 unidades. No semestre, houve crescimento de 57,2% na comparação anual, para 372.563 veículos.

Em valores, e incluindo máquinas agrícolas, as exportações do Brasil no mês passado somaram 1,37 bilhão de dólares, alta de 54,4% sobre junho de 2016. No semestre, o valor somou 7,4 bilhões de dólares, crescimento anual de 53%.

A venda de veículos novos em junho caiu 0,3% sobre maio, mas subiu 13,5% ante junho de 2016, para 195 mil unidades. No semestre, as vendas de veículos subiram 3,7% ante 2016, para 1,02 milhão de unidades.

(Com Reuters)