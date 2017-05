Ex-presidente do BNDES volta ao Brasil e vai prestar depoimento

O ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, retornou ao Brasil nesta quarta-feira e vai prestar depoimento na próxima semana no âmbito da Operação Bullish. As informações são da GloboNews. A investigação da Polícia Federal, deflagrada na última sexta-feira, apura se houve fraude em aportes do banco à JBS.

Os policiais foram à casa de Coutinho, que deveria ser levado a uma delegacia coercitivamente para prestar depoimento, mas ele estava no exterior, em viagem profissional agendada anteriormente, segundo assessoria. O depoimento do ex-presidente do BNDES foi remarcado para a próxima segunda-feira (22).

No total, foram expedidos pela Justiça 37 mandados de condução coercitiva e 20 mandados de busca e apreensão nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, além de medidas de indisponibilidade de bens de pessoas físicas e jurídicas que participam direta ou indiretamente da composição acionária do grupo empresarial investigado.