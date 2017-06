EUA suspendem importação de carne ‘in natura’ do Brasil

Os Estados Unidos suspenderam nesta quinta-feira (22) todas as importações de carne bovina “in natura” do Brasil devido a recorrentes preocupações com a sanidade dos produtos, afirmou em comunicado o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).

O mercado de carne bovina brasileira nos Estados Unidos havia sido fechado em 2003 e só foi reaberto no ano passado. De acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), os EUA importaram US$ 18,9 milhões em carne “in natura” do Brasil de janeiro a maio deste ano.

A suspensão, diz o USDA, vai continuar até que o Ministério da Agricultura do Brasil “tome medidas corretivas” que o departamento considere satisfatórias.

O órgão informa também que, desde março, quando foi deflagrada a operação Carne Fraca, o Serviço de Inspeção e Segurança de Alimentos dos Estados Unidos (FSIS) recusou 11% dos produtos de carne fresca exportados pelo Brasil. Com a operação, o FSIS passou a inspecionar 100% da carne brasileira que chegava no país.

“Esse valor é substancialmente superior à taxa de rejeição de 1% das remessas do resto do mundo. Desde a implementação do aumento da inspeção, o FSIS recusou a entrada para 106 lotes de produtos bovinos brasileiros devido a problemas de saúde pública, condições sanitárias e problemas de saúde animal”, afirmou o USDA em nota.

Segundo o departamento, o governo brasileiro se comprometeu a resolver essas questões, “inclusive pela autosssuspensão de cinco instalações de transporte de carne para os Estados Unidos.”

Autosuspensão

Na semana passada, o Ministério da Agricultura brasileiro suspendeu as exportações de cinco frigoríficos para os Estados Unidos, depois de as autoridades sanitárias americanas identificarem irregularidades provocadas pela reação à vacina de febre aftosa.

De acordo com técnicos do Ministério da Agricultura, o mecanismo de “autossuspensão” permitiria que as exportações fossem retomadas de forma mais acelerada. Em nota, eles disseram que “trabalham para prestar todos os esclarecimentos e correções no sentido de normalizar a situação”.

O Ministério da Agricultura brasileiro ainda não se manifestou sobre a nova suspensão.

Carne Fraca

Os EUA foram um dos poucos países que não interromperam a compra de carne do Brasil depois de a operação Carne Fraca, lançada em março, identificar problemas sanitários em várias plantas exportadoras.

A primeira fase visou a atuação de Daniel Gonçalves Filho, ex-superintendente da Agricultura no Paraná, considerado o responsável por um esquema de propina em troca de vantagens indevidas a frigoríficos de todos os portes.

Autorizada pelo juiz federal Marcos Josegrei da Silva, a Carne Fraca bloqueou cerca de um bilhão de reais, entre contas e bens de investigados. Nos dias que se seguiram, diversos países ameaçaram restringir a compra de carne brasileira, o que levou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), e o presidente Michel Temer (PMDB) a fazerem eventos e viagens para convencer governos estrangeiros a continuarem acreditando na qualidade dos produtos.

(Com Reuters)