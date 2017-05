Escola oferece intercâmbio para estudantes a partir de 13 anos

A empresa de intercâmbio EF (Education First) está sorteando uma viagem de duas semanas para São Francisco, Nova York ou Roma. A campanha oferece acomodação e passagens aéreas, de ida e volta. Outros benefícios podem ser consultados no edital.

Para participar, os candidatos precisam responder a pergunta “Por que um intercâmbio muda a sua vida?”. Estudantes de todo o Brasil podem participar da campanha, os destinos disponíveis foram escolhidos porque fazem parte dos cenários do filme.

Os interessados podem se inscrever por meio do site da escola, preenchendo o formulário. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de junho e o resultado sairá em setembro.

Estudantes menores de idade também podem participar, mas é necessário ter a partir de 13 anos. O ganhador escolhe o dia da viagem, respeitando calendário do início do curso no exterior, sendo a data limite para embarque setembro de 2018.