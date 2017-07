Enquete: Você entendeu o aumento de impostos sobre combustíveis?

O presidente Michel Temer disse na semana passada que a população entenderia a decisão do governo de aumentar o PIS/Cofins incidente sobre gasolina, diesel e etanol.

Com o reajuste do PIS/Cofins, a alíquota sobre o litro de gasolina dobrou de R$ 0,38 para R$ 0,79 por litro. Com isso, o preço do litro da gasolina subiu R$ 0,41 no preço da gasolina.