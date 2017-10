Engenheiro da Apple é demitido após filha divulgar iPhone X

Um engenheiro da Apple foi demitido após a filha divulgar vídeo com o novo iPhone X, smartphone que será lançado oficialmente nos Estados Unidos apenas no dia 23 de novembro. O aparelho pertencia ao funcionário da empresa.

A gravação foi compartilhada no canal do Youtube de Brooke Amelia Peterson, que removeu o conteúdo depois da repercussão. No vídeo, ela demonstra algumas funcionalidades do aparelho, como os Animojis, mas também deixa escapar conteúdos sensíveis, como anotações do bloco de notas.

Outros canais acabaram replicando o vídeo de Brooke, gravado dentro de uma cafeteria da Apple.

No último sábado, Brooke publicou novo vídeo na plataforma explicando que o conteúdo foi removido depois de um pedido da própria Apple e confirmando a demissão do pai.

“No final das contas, quando você trabalha para a Apple não importa se você é uma pessoa boa. Se você quebrar uma regra, eles não têm tolerância”, afirma a garota.

Procurada, a Apple não retornou o contato até o fechamento da matéria.