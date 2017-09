Empresa vai dar ‘licença pet’ a funcionário que adotar animal

A Bayer vai criar uma licença pet para os funcionários que adotarem um animal de estimação. A iniciativa faz parte das comemorações do Dia Internacional dos Animais, festejado em 4 de outubro.

Em parceria com a rede Petz, a empresa realizará uma campanha de adoção e conscientização sobre a importância dos cuidados com os animais no dia 5 de outubro na unidade Socorro, na zona sul de São Paulo. Durante a campanha, nove cachorros e três gatos da ONG Projeto Cel poderão encontrar um novo lar.

Os funcionários que adotarem um bichinho na campanha terão direito a um dia de folga. A ‘licença-peternidade’ poderá ser usufruída no dia seguinte à adoção, uma sexta-feira. Com isso, os adotantes poderão emendar a sexta com o fim de semana.

Todos os animais disponíveis para adoção estarão castrados, vacinados e vermifugados. Para facilitar o transporte, os adotantes receberão uma caixa transporte para o animal. A empresa pagará o táxi para os funcionários transportarem o bichinho para casa.

Os funcionários que adotarem um animal receberão um kit completo com produtos para a saúde e bem-estar do pet, voucher para a primeira consulta clínica com um médico veterinário e banho nas lojas autorizadas da rede Petz, além de brinquedos e petiscos.

Os colaboradores adotantes também receberão a visita de um adestrador para indicar técnicas de obediência e orientações para a convivência na nova casa.