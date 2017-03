Empresa sorteia noite de hospedagem na roda gigante de Londres

O site de viagens Tripadvisor vai sortear em março uma noite de hospedagem na icônica roda gigante de Londres, a London Eye. O ganhador da promoção terá uma vista privilegiada do nascer do sol sobre a capital do Reino Unido e de pontos turísticos da cidade como o Palácio de Buckingham, o Big Ben e a Ponte de Londres.

Para abrigar pela primeira vez visitantes que dormirão na roda gigante, uma das cabines da roda gigante receberá cama e decoração de luxo inspirada em florestas tropicais. Além do prêmio principal, o sorteado e seu acompanhante também ganharão passagens de ida e volta a partir do país de origem, e mais três noites de hospedagem em um apartamento na cidade.

O sorteio será feito aleatoriamente entre os que se inscreverem através do site até o dia 19 deste mês, sendo necessário apenas fazer um cadastro, sem comprar produto ou serviço. A premiação está prevista para ser entregue entre os dias 30 de março e 3 de abril.

A restrição para participar do sorteio – além da idade mínima de 18 anos – é ser residente legal dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Espanha ou Alemanha.

Inaugurada em 2000, a London Eye é também um dos pontos turísticos de Londres. A roda gigante tem 135 metros de altura e tem planos de aluguel de suas cabines para eventos como casamentos, pedidos de casamentos e jantares.