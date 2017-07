Em vídeo, Temer diz que está fazendo voltar o desemprego

O presidente Michel Temer publicou um vídeo no Twitter para falar de sua participação na reunião de líderes do G20 em Hamburgo, na Alemanha. No vídeo, ele diz que cada líder relata o que está fazendo em seu país.

“Como eu pude fazer um relato daquilo que nós estamos fazendo no Brasil, gerando exatamente inflação baixa, reduzindo os juros, fazendo voltar o desemprego e combatendo a recessão”, disse Temer no vídeo.

O país tem cerca de 13,8 milhões de desempregados, segundo último levantamento do IBGE.

Segundo ele, há muito interesse pelas questões do Brasil na reunião do G20. “A presença do Brasil tem sido extremamente útil para o Brasil e para o G-20”, afirmou.