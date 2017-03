Em seu aniversário de dez anos, iPhone poderá ter tela curva

Para comemorar os dez anos do lançamento do iPhone este ano, a Apple está planejando um modelo premium para ser anunciado junto com as atualizações dos modelos atuais. De acordo com reportagem do jornal de The Wall Street Journal, o iPhone X, como foi apelidado por fontes próximas, pode ter uma tela curva além de outras mudanças.

O modelo premium deve custar 1.000 dólares (aproximadamente 3.110 reais). Os iPhone 7 e 7 Plus são comercializados custando a partir de 649 dólares e 749 dólares, respectivamente.

Segundo o veículo americano, o modelo terá uma tela OLED curva, que fornece cores mais vivas e brilhantes, semelhante à do Samsung Galaxy S7, seu concorrente. Mais do que isso, rumores indicam que a Samsung poderá fornecer a tecnologia a Apple.

Ainda de acordo com o WSJ, os três novos modelos devem abandonar a entrada Lightning e passar a adotar a USB-C. Essa entrada é bastante poderosa, sendo capaz de transmitir energia, dados, áudio e vídeo em um ritmo muito mais rápido do que a Lightning, implementada pela Apple há cinco anos. Recentemente, a companhia substituiu as entradas de seus novos laptops.

O WSJ relata que nenhum dos três novos modelos virá com botão home.

O iPhone 7, lançado em setembro de 2016, veio com um design semelhante ao de seu antecessor, contribuindo para as vendas mais lentas na China. Especialistas ouvidos pela reportagem dizem que os consumidores chineses se sentem mais motivados a comprar um novo telefone quando ele tem uma aparência diferente.

A última grande mudança de design da Apple veio com o iPhone 6, lançado em 2014. Mais fino e com a opção de tela maior, o modelo ajudou a alavancar o crescimento das vendas e impulsionar seus lucros.