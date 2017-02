Eletropaulo e MetLife vão devolver em dobro cobranças indevidas

A AES Eletropaulo e a MetLife farão a restituição em dobro de todos os valores pagos indevidamente referentes às cobranças de seguros de vida e planos odontológicos não contratados que foram cobrados nas contas de energia. Em acordo com o Procon-SP, as empresas também informaram que suspenderam as vendas e cobranças destes produtos.

Na sexta-feira, 27, clientes da AES Eletropaulo reclamaram nas redes sociais de cobrança indevida de plano odontológico na conta de energia. Por nota, a AES Eletropaulo informou que a MetLife, empresa responsável pela venda do plano odontológico, disponibilizou dados equivocados relativos às vendas de seu plano odontológico, o que causou a inserção de cobrança nas contas de energia elétrica.

Desde 2013, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) permite que as distribuidoras utilizem a fatura como meio de pagamento de outros produtos. A MetLife é a responsável pela venda do plano odontológico e a AES Eletropaulo viabiliza o pagamento do plano.

A agência também ratificou que cobranças indevidas acarretam a devolução em dobro dos valores cobrados e já pagos, acrescidos de atualização monetária e de juros.

O chefe de gabinete do Procon-SP, Carlos Alberto Estracine, orienta o consumidor a ficar atento a fatura e informa que caso o consumidor não consiga solucionar o problema junto à concessionária ou seguradora, deve registrar sua reclamação no órgão pelo site http://www.procon.sp.gov.br. A AES Eletropaulo colocou o número 0800 724 5678, que funciona todos os dias, das 8h às 20h, à disposição dos clientes para tratar especificamente deste assunto. A MetLife também destinou um número específico, o 0800 746 3420.

(Com Estadão Conteúdo)