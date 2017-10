Electrolux compra marca de eletrodomésticos Continental

A Electrolux anunciou que vai assumir os direitos de propriedade intelectual da fabricante de eletrodomésticos Continental na América Latina. A corte brasileira que administra a massa falida da Mabe, dona da marca comprada, aceitou a oferta de 70 milhões de reais pelo negócio. A empresa, que também fazia produtos com as marcas Dako, GE e Bosch no país, teve falência decretada em fevereiro de 2016.

A empresa sueca classificou a Continental como uma marca tradicional, tendo “uma longa história de suprimento de produtos de cozinha, refrigeração e lavanderia para famílias brasileiras”. “A Continental será um ativo valioso para a Electrolux, apoiando o crescimento contínuo e lucrativo em nossa região “, disse Ricardo Cons, diretor de área de negócios da Electrolux Major Appliances na América Latina, em comunicado ao mercado nesta segunda-feira.

A Mabe Brasil nasceu da fusão da GE Dako com a área de refrigeração da CCE, em 2004. Controlada pelo grupo mexicano Mabe, a empresa vinha sofrendo mais do que suas concorrentes com o desaquecimento das vendas de produtos de linha branca em 2013, quando fez o pedido de recuperação judicial. A empresa chegou a ser a segunda maior fabricante de produtos de linha branca no país.

(Com Reuters)