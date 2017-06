Easy começa a oferecer plano de assinatura mensal de transporte

A Easy anunciou que o plano de assinatura mensal de transporte do aplicativo estará disponível a partir desta segunda-feira, 5. O usuário que aderir ao plano ganha um desconto fixo em um determinado número de corridas do mês, dependendo do pacote.

A empresa afirma que os usuários do serviço terão prioridade no atendimento, corridas mais baratas e benefícios exclusivos -sem especificar quais são. Haverá isenção de mensalidade nos três primeiros meses.

Para aderir aos planos, basta o usuário acessar o aplicativo, clicar no “Club Easy”, escolher o pacote de benefícios e realizar o pagamento via app com cartão de crédito. O usuário poderá cancelar quando quiser sua assinatura.

O pacote está disponível em 17 cidades (Salvador, Recife, Maceió, João Pessoa, Fortaleza, São Luiz, Natal, Teresina, Palmas, Manaus, Belém, Florianópolis, Vitória, Goiânia, Brasília, Campo Grande e Cuiabá).