Doria lança aplicativo para competir com 99 e Uber

A prefeitura de São Paulo, de João Doria, lançou na última quarta-feira seu próprio aplicativo para taxistas, em uma parceria com a prefeitura do Rio de Janeiro. O aplicativo, batizado de SPTáxi, deve começar a operar em caráter experimental em 90 dias, segundo expectativa da prefeitura. A versão carioca já funciona desde junho deste ano.

A prefeitura também pretende analisar a massa de dados a ser gerada pelo aplicativo para compreender melhor o tráfego de táxis na cidade. Outro objetivo é fazer com que os taxistas cooperem na zeladoria da cidade, reportando problemas como buracos, lixo e árvores caídas, por meio do próprio aplicativo.

Assim como os demais aplicativos do setor, o SPTáxi aceitará cartões de crédito e débito e oferece a possibilidade que motoristas concedam descontos aos passageiros, para aumentar a competitividade.

O SPTáxi vai tentar disputar espaço em um mercado já tomado por aplicativos de grandes empresas brasileiras do setor como 99 e que por sua vez já competem com gigantes internacionais como Uber e Cabify. O programa da prefeitura paulista também vai concorrer com aplicativos apoiados pelos próprios taxistas da cidade, como o Kabx.

(Com Reuters)