Dona da Smirnoff compra marca de tequila de George Clooney

A empresa britânica de bebidas Diageo, dona de marcas como Johnnie Walker, Smirnoff e Guinness, anunciou a compra da marca de tequila Casamigos, do ator George Clooney, por US$ 1 bilhão.

A princípio, a Diageo pagará US$ 700 milhões pela empresa, com um potencial adicional de US$ 300 milhões, dependendo do desempenho de vendas do rótulo.

A Casamigos foi criada em 2013 por, além de George Clooney, Rande Gerber e Mike Meldman. A expectativa é que sejam comercializadas 170 mil caixas da bebida em 2017, afirma a Diageo em comunicado.

Na nota, Ivan Menezes, executivo-chefe da Diageo, disse que a aquisição apoia a estratégia da marca de se concentrar no segmento super premium. “Com a força global da Diageo, esperamos expandir o alcance da Casamigos para mercados além dos EUA para capitalizar o significativo potencial internacional da marca.”

A transação deve ser concluída no segundo semestre do ano, de acordo com a britânica, mas ainda depende da aprovação de órgãos regulatórios.