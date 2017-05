Dólar tem maior alta em mais de 14 anos por denúncia contra Temer

O dólar encerrou esta quinta-feira com a maior alta em mais de 14 anos, de 8,15%. O resultado veio após as denúncias envolvendo o presidente Michel Temer, que alimentaram dúvidas sobre as reformas e, consequentemente, sobre a recuperação da economia do Brasil. A moeda americana encerrou o dia cotada a 3,3890 reais na venda.

O mercado reagiu à notícia divulgada na última quarta-feira de que Temer teria sido gravado dando aval à compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), preso na Lava Jato. O registro teria sido feito por um dos donos da JBS, Joesley Batista. A notícia também motivou quedas de mais de 10% no Ibovespa durante o dia, o que fez com que a bolsa de valores B3 suspendesse as negociações por 30 minutos.

A valorização do dólar nesta quinta é a maior desde 5 de março de 2003 (+10,4 por cento), logo no início do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O salto do dia acabou varrendo a baixa do dólar acumulada no ano até a véspera, de 3,45%.

Na máxima desta quinta-feira, por volta das 10h48, o dólar foi a 3,4400 reais, mas num pregão que teve como característica o baixo volume por conta dos temores dos investidores.

O dólar futuro subia cerca de 8%, a 3,40 reais no final da tarde, depois de ter atingido mais cedo a máxima para o pregão, a 3,4175 reais.

(Com Reuters)