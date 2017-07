Dois diretores do BNDES pedem demissão após fala de presidente

Os diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Vinicius Carrasco e Claudio Coutinho pediram demissão de seus cargos nesta sexta-feira, segundo a agência Reuters.

Carrasco respondia pela área de Planejamento e Pesquisa do banco e Coutinho pela área de Crédito e Financeira e Internacional. Procurado, o BNDES não tinha posição oficial sobre o assunto de imediato.

A saída de Carrasco e Coutinho ocorre depois da entrevista do presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, publicada nesta sexta-feira no jornal O Estado de S.Paulo. Na entrevista, ele fala que a nova taxa de juros do BNDES, TLP, criada durante o mandato de Maria Silvia Marques, “pode prejudicar as empresas tomadoras de crédito na instituição ao reduzir a previsibilidade das condições dos financiamentos”.

Maria Silvia renunciou em maio à presidência do BNDES. A renúncia dela ocorreu uma semana depois que delação de Joesley Batista, um dos controladores da JBS, mostrou o empresário reclamando ao presidente Michel Temer de entraves a seus interesses no BNDES e citando o nome de Maria Silvia. A saída da executiva do banco de fomento também ocorreu poucos dias depois de ela ter anunciado a criação de uma comissão interna para avaliar operações do BNDES com a JBS.

(Com Reuters)