Dispara venda de sppiners, nova mania entre crianças e jovens

O fidget spinner, brinquedo de mão de girar, está fazendo sucesso entre os jovens brasileiros, depois de se tornar febre nos Estados Unidos e Europa. Desde que chegou ao Brasil, em meados de maio, as vendas do produto não param de crescer.

Uma das primeiros lojas a comercializar o produto foi a ToyShow. Nas duas primeiras semanas o site vendeu mais de 10 mil unidades. Os preços do spinner variam entre 29 e 299 reais, dependendo do modelo.

O brinquedo também pode ser encontrado em camelôs, bancas de jornais, varejistas e sites de venda. Os sites da Casas Bahia, Extra e Pontofrio vendem spinners desde a primeira quinzena de maio. Desde então, as vendas do brinquedo seguem trajetória crescente. Novos modelos chegam às lojas no dia 16 desde mês. Na Ri Happy, o produto começa a ser vendido entre os dias 20 a 30 de junho, com preço a partir de 20 reais.

O gerente da ToyShow, Paulo Bucino afirma que a procura pelo brinquedo deve continuar até o Dia das Crianças. “A nossa expectativa é de crescimento, já que as crianças desejam ter vários spinners, de modelos e cores diferentes. Com o sucesso do produto, cada vez mais pessoas estão se interessando pelo brinquedo, não apenas as crianças”.

As vendas do brinquedo de três pontas cresceram 73 vezes entre os meses de março e maio no site do Mercado Livre. No mesmo período, a busca pela palavra “spinner” registrou um aumento de 15 vezes no portal.

O objeto feito de metal ou plástico foi criado em 1990 nos Estados Unidos para ajudar crianças com déficit de atenção e hiperatividade, como destacou a VEJA desta semana.

Atualmente, o spinner também é usado como alternativa para alívio do estresse e ansiedade. Entretanto, o brinquedo já causou acidentes. De acordo com o site Irish Examiner, a atriz Ayoola Smart precisou se retirar de uma peça de teatro depois de ter sido atingida na cabeça pelo spinner e sofrer uma concussão. Ayoola estaria em uma loja quando uma criança se aproximou com o brinquedo e perdeu o controle do dispositivo, atingindo a atriz atrás da orelha.

Em sua conta do Instagram, a atriz publicou uma foto relatando um acidente envolvendo uma criança e o spinner. “Eu estou tão triste de não poder fazer parte dessa jornada mágica com um elenco e equipe brilhantes”, contou, em referência à peça.

Algumas escolas norte-americanas proibiram o uso do brinquedo, que acaba distraindo as crianças. Mas nem por isso o aparelho deixou de fazer sucesso no Brasil.

A atriz Millie Bobby Brown, da série Stranger Things, aderiu à mania. Ela postou várias fotos e vídeos com o brinquedo.

Addicted A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) on May 26, 2017 at 12:17pm PDT

challenge accepted A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) on May 28, 2017 at 12:58pm PDT

Faça você mesmo

Mania nas mãos das crianças, os modelos caseiros começaram a fazer sucesso na internet. Em um vídeo com mais de cinco milhões de visualizações, o canal do YouTube Manual do Mundo ensina os internautas a construir o brinquedo com quatro materiais: Rolamento de skate, cano de PVC, super cola e bicarbonato de sódio.