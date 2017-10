Disney contrata para cruzeiros – jornada chega a 84h/semana

A Disney Cruise Line está recrutando novos funcionários para trabalhar em alto-mar. As vagas são para os cruzeiros da empresa com destino a Bahamas e Estados Unidos. Há oportunidades para chefes de cozinha, salva-vidas, monitores de recreação infantil, assistente de eletricista, entre outros.

Todas os cargos requerem experiência anterior. Uma delas, a de conselheiro de atividades juvenis, tem como diferencial ser bilíngue em português ou espanhol. Nessa função, o funcionário fica responsável por interagir e supervisionar crianças de 3 a 17 anos. Entre as qualificações exigidas está habilidade para trabalhar quatro meses e meio sem folga em jornadas de trabalho de até 84 semanais – o que dá uma média de 12 horas diárias.

Entre as qualificações básicas para a vaga estão ao menos três temporadas de experiência em acampamento e um ano de experiência trabalhando em um ambiente movimentado com crianças. Também é preciso ter ao menos 20 anos e fluência no idioma inglês. Experiência com crianças deficientes é outro diferencial.

Para os que gostam de gastronomia, há oportunidades para trabalhar no restaurante do navio. Um dos cargos com vagas abertas é o de Chef de Partie, responsável por uma determinada área de produção da cozinha. A Disney exige ao menos dois anos de experiência em culinária e outros três anos de experiência em uma escola credenciada ou aprendizado reconhecido com diploma.

Para o cruzeiro das Bahamas, há vagas para a equipe de recreação – é exigido dois anos de experiência em habilidades de salva-vidas, na piscina ou mar-aberto. O funcionário deve concordar em dividir uma cabine com outros membros da equipe, além de possuir inglês fluente e ter ao menos 21 anos.

A Disney determina como responsabilidade do candidato possuir um passaporte válido com os vistos necessários, obter um documento de antecedentes criminais e possuir um calçado adequado ao trabalho.

Antes de embarcar, a empresa exige que os novos funcionários se submetam a testes de droga e álcool. Sem a aprovação no teste, há a rescisão contratual.

A Disney não passa informações sobre salário e benefícios.