Discussão sobre gênero de Garfield gera ‘guerra’ na Wikipedia

Uma entrevista de 2014 do criador do Garfield, Jim Davis, acabou bloqueando a página do personagem no Wikipedia até o mês de abril. Na reportagem, Davis afirma que o gato não tem gênero.

A confusão começou após Virgil Texas, editor na Wikipedia, dizer ao site norte-americano “Mental Floss” que Garfield era universal.

“Por ser um gato, ele não é masculino ou feminino, nem tem raça ou nacionalidade particular, não é jovem nem velho”.

Em seguida, Texas alterou o gênero do personagem para “neutro” na Wikipedia e compartilhou a mudança no Twitter.

A postagem gerou uma onda de comentários na rede social e outros usuários começaram a alterar a página da Wikipedia, em uma disputa entre os que defendem que o gato é do gênero masculino e outros que acreditam que o personagem é neutro.

Debates se formaram na plataforma, que permite que usuários virem editores e discutam entre si.

Outros internautas usaram quadrinhos do personagem como prova de que o gato se trata de um menino.

Em um deles, de 1980, após Garfield lhe entregar um jornal, o dono, Jon, responde: “Bom garoto!”

Em outro, de 1981, Garfield refere a si próprio como menino: após comer uma samambaia, ele pensa: “Sou um garoto mau.”

“O gênero é fluido. Ele pode ter sido um menino em 1981, mas ele não é mais agora”, argumentou um dos editores.

Para dar fim a confusão, Jim Davis se pronunciou na última terça-feira (28) ao jornal “The Washigton Post”. “Garfield é menino. Ele tem uma namorada, Arlene”.