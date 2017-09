Lembrancinhas para o Dia das Crianças de até 100 reais

As redes varejistas estão investindo fortemente em ações comerciais para o Dia das Crianças, festejado em 12 de outubro. A data é considerada uma das mais importantes para o comércio.

A estimativa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FecomercioSP) é de que as vendas de outubro cresçam 8% em relação ao mesmo mês de 2016.

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Pesquisa (Inmetro) alerta para cuidados ao se procurar lembrancinhas baratas:

“Não se deve comprar de ambulantes porque, apesar de os preços serem atrativos, a maioria não tem certificação do Inmetro, o que quer dizer que o produto não foi testado e pode soltar peças, conter tinta com chumbo, peças pequenas ou pode simplesmente não funcionar. Na hora do reparo, o consumidor não vai encontrar o fabricante”, afirma Marcia Cristina Oliveira, especialista em defesa do consumidor do Procon-SP.

Abaixo, veja uma lista de brinquedos que custam até 100 reais: