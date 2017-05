Dia sem impostos: Saiba quais são produtos campeões de tributação

O comércio de 12 Estados e do Distrito Federal realiza amanhã o chamado Dia da Liberdade de Impostos. O objetivo do varejo é utilizar a data para chamar a atenção para a alta carga tributária do país.

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), mil lojas e 10 shoppings vão participar da ação, que promove a venda de produtos sem impostos para que os consumidores comparem o valor do produto com e sem tributos.

Postos de gasolina de diversos Estados vão vender gasolina amanhã com 40% de desconto. A diferença equivale aos impostos embutidos no preço final do produto. Ao todo, serão 100 mil litros de combustível sem impostos.

“O Dia da Liberdade de Impostos serve para que o consumidor reflita sobre esses encargos e esteja atento sobre seu dinheiro é aplicado cobrando, igualmente, serviços públicos de qualidade”, diz Henrique Lian, diretor de relações institucionais e mídia da Proteste, associação de consumidores.

Segundo a entidade, é equivocada a ideia de que os campeões de impostos do país sejam a cerveja, automóveis e gasolina. A Proteste fez uma lista com os produtos com maior carga tributária (veja abaixo).