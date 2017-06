‘Dia sem impostos’ chega a São Paulo com gasolina a R$ 1,50

O Dia da Liberdade de Impostos foi celebrado na última quinta-feira em 12 estados brasileiros e no Distrito Federal. A ação, entretanto, não abrangeu a cidade de São Paulo – que na próxima terça-feira recebe a campanha “Gasolina sem Imposto“, do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP) em parceria com Instituto Mises Brasil.

A promoção promete o litro da gasolina a R$ 1,50 em um posto de gasolina localizado na rua Dr. Franco da Rocha, 664, esquina com a avenida Sumaré, em Perdizes, Zona Oeste da capital. As vendas são limitadas a 30 litros por veículo e o pagamento deve ser feito em dinheiro.

“É uma data simbólica, usamos os cinco primeiros meses do ano para pagar impostos. Essa ação é para que as pessoas entendam que a carga tributária não é um problema só dos outros e faz parte do cotidiano”, explicou o diretor de comunicação do IFL-SP, Georges Ebel.

O posto irá comercializar cinco mil litros de combustível a R$ 1,50. A partir das 8 horas é possível comprar a gasolina com o valor reduzido, a ação acaba com o fim dos estoques.

“O Estado, com a carga tributária de hoje, só serve para nos atrapalhar e engessar o consumo”, afirmou Ebel. “Estamos repetindo um modelo de impostos igual ao de outros países que não conseguem se desenvolver.”