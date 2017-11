Desemprego cai no trimestre e atinge 12,7 milhões de pessoas

O desemprego caiu no trimestre encerrado em outubro na comparação com anterior, e atingiu 12,7 milhões de pessoas no período. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira. A taxa de desocupação no período foi de 12,2% entre agosto e outubro, frente a 12,8% nos três meses imediatamente anteriores.

Apesar da queda, o resultado nos últimos três meses ficou acima do patamar registrado no mesmo período do ano passado. No mesmo trimestre de 2016, a taxa de desocupação era de 11,8%, o que representa 1,7 milhão de desempregados a menos naquele período.

Em relação ao trimestre terminado em julho, a redução no desemprego foi puxada pelo aumento do trabalho informal e por conta própria, cujos números de trabalhadores cresceram 2,4% e 1,4%, respectivamente. A quantidade de trabalhadores com carteira assinada permaneceu estável no período.

O rendimento médio habitual dos trabalhadores também não teve variação no período, a 2.127 reais, segundo o IBGE.