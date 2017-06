Desemprego cai, mas ainda atinge 13,8 mi de brasileiros, diz IBGE

O número de desempregados no país atingiu 13,8 milhões de pessoas no trimestre encerrado em maio, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. No final de abril, 14,084 milhões de brasileiros estavam sem emprego.

O IBGE considera desempregadas as pessoas que buscam, mas não conseguem ocupação formal. A taxa de desocupação representa a porcentagem da população em condições de trabalhar que não conseguiu emprego no período pesquisado. Em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, são 2,3 milhões a mais de desempregados no país.

A taxa verificada no trimestre encerrado em maio foi de 13,3%, a maior para trimestres terminados em maio desde o início da série histórica, em 2012. No trimestre encerrado em abril, o índice era de 13,6% e de 11,2% entre fevereiro e abril de 2016.