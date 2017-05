Desemprego atinge 14 milhões no trimestre abril, diz IBGE

O número de desempregados no país atingiu 14,084 milhões de pessoas no trimestre encerrado em abril, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. O número é 1,1 milhão maior que o verificado no trimestre encerrado em janeiro e 2,6 milhões superior ao registrado no mesmo trimestre de 2016.

O IBGE considera como desempregado as pessoas que buscam, mas não conseguem, ocupação formal. Essa taxa de desocupação foi estimada em 13,6%, e representa a porcentagem da população em condições de trabalhar que não conseguiu emprego. Esse índice era de 12,6% no trimestre encerrado em janeiro, e de 11,2% entre fevereiro e abril de 2016.

A taxa de desemprego é diferente dos números de contratações registrados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). A conta do Ministério do Trabalho, diferentemente da do IBGE, considera o número de criação de vagas e demissões formais no mês. Em abril, houve geração de 59.856 postos de trabalho formais no país, segundo o Caged.