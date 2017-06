Déficit primário do setor público em maio é o pior da história

O setor público consolidado – governo central, estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras – apresentou déficit primário de 30,736 bilhões de reais em maio, informou nesta sexta-feira o Banco Central. Em abril, havia sido registrado superávit de 12,908 bilhões de reais e, em maio de 2016, um déficit de 18,125 bilhões de reais.

O déficit primário de 30,736 bilhões de reais em maio é o pior resultado para o mês desde o início da série histórica, iniciada em dezembro de 2001.

O resultado fiscal de maio foi composto por um déficit de 32,106 bilhões de reais do governo central (Tesouro, Banco Central e INSS). Os governos regionais (Estados e municípios) influenciaram o resultado positivamente com 894 milhões de reais no mês. Enquanto os Estados registraram um superávit de 658 milhões de reais, os municípios tiveram resultado positivo de 235 milhões de reais. Já as empresas estatais registraram superávit primário de 475 milhões de reais.

O déficit primário do setor público consolidado considerado pelo Banco Central é de 143,1 bilhões de reais para 2017, parâmetro que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Essa projeção leva em conta um rombo de 139 bilhões de reais para o Governo Central em 2017.

Acumulado do ano

As contas do setor público acumulam um déficit primário de 15,631 bilhões de reais em 2017 até maio, informou o Banco Central. A quantia representa 0,59% do Produto Interno Bruto (PIB). No mesmo período do ano passado, havia déficit primário de 13,714 bilhões de reais (0,54% do PIB).

O resultado fiscal no acumulado de janeiro a maio foi obtido com um déficit de 34,817 bilhões de reais do Governo Central (1,32% do PIB). Já os governos regionais (Estados e municípios) apresentaram um saldo positivo de 18,757 bilhões de reais (0,71% do PIB).

Enquanto os Estados registraram superávit de 14,928 bilhões de reais (0,57% do PIB), os municípios alcançaram um resultado positivo de 3,828 bilhões de reais (0,15% do PIB). As empresas estatais registraram um superávit de 429 milhões de reais no acumulado deste ano (0,02% do PIB).

12 meses

As contas do setor público acumulam um déficit primário de 157,707 bilhões de reais em 12 meses até maio, o equivalente a 2,47% do PIB, informou o Banco Central. Este porcentual é o maior desde dezembro de 2016, quando estava em 2,49%.

O BC leva em conta, em suas projeções, as previsões do governo para a área fiscal contidas na LDO, de déficit de 143,1 bilhões de reais para 2017. Essa projeção considera um rombo de 139,0 bilhões de reais para o Governo Central em 2017.

O déficit fiscal nos 12 meses encerrados em maio pode ser atribuído ao rombo de 170,760 bilhões de reais do Governo Central (2,67% do PIB). Os governos regionais (Estados e municípios) apresentaram um superávit de 12,221 bilhões de reais (0,19% do PIB) em 12 meses até maio.

Enquanto os Estados registraram um superávit de 10,733 bilhões de reais, os municípios tiveram um saldo positivo de 1,488 bilhão de reais. As empresas estatais registraram um resultado positivo de 832 milhões de reais no período.

Gasto com juros

O setor público consolidado teve gasto de 36,252 bilhões de reais com juros em maio, após esta despesa ter atingido 28,331 bilhões de reais em abril, informou o Banco Central.

O Governo Central teve no mês passado despesas na conta de juros de 32,157 bilhões de reais. Já os governos regionais registraram gasto de 3,588 bilhões de reais e as empresas estatais, de 507 milhões de reais.

No ano, o gasto com juros subiu de 138,821 bilhões de reais até abril para 175,073 bilhões de reais até maio (6,63% do PIB).

Em 12 meses, as despesas com juros caíram de 437,144 bilhões de reais para 430,898 bilhões de reais até maio (6,75% do PIB).

Déficit nominal

O setor público consolidado registrou um déficit nominal de 66,989 bilhões de reais em maio. Em abril, o resultado nominal havia sido deficitário em 15,423 bilhões de reais e, em maio de 2016, deficitário em 60,623 bilhões de reais.

No mês passado, o governo central registrou déficit nominal de 64,263 bilhões de reais. Os governos regionais tiveram saldo negativo de 2,694 bilhões de reais, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de 32 milhões de reais.

Em relação ao PIB, o déficit nominal de 2016 até maio foi de 7,22%, uma soma de 190,704 bilhões de reais.

Em 12 meses até o mês passado, o déficit nominal correspondeu a 9,22% do PIB, com saldo negativo de 588,605 bilhões de reais.

