Declaração do Imposto de Renda exige um software em vez de dois

A declaração do Imposto de Renda 2017 exigirá a instalação de apenas um software no computador dos contribuintes, segundo informou a Receita Federal nesta quinta-feira. Antes, eram necessários dois programas: um para preencher o documento, e outro (Receitanet) somente para enviá-lo. A Receita liberou o download do software de 2017 (disponível em seu site) também nesta quinta, e o prazo para declarar o imposto vai de 2 de março a 28 de abril.

Outra mudança em relação ao software usado é que a versão 2017 para computador poderá ser atualizada caso a Receita disponibilize alguma alteração durante o prazo de envio. A atualização é feita automaticamente ou através do menu Ferramentas – Verificar atualizações. Nos anos anteriores, seria necessário desinstalar o aplicativo existente, e então instalar a versão com as correções. As atualizações, contudo, só valem para as novas versões para 2017 – ou seja, não é possível atualizar a versão 2016 para a versão deste ano.

Estão obrigadas a declarar o IR todas as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis superiores a 28.559,70 reais. A obrigação também é exigida de quem ganhou mais de 40.000 reais em rendimentos não tributáveis, teve ganho com alienações de bens ou bolsa de valores, possuía propriedade com valor superior a 300.000 reais ou teve produção rural acima de 142.798,50.